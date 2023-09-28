Подмосковный клуб «Феникс» победил на чемпионате России по следж-хоккею

ГАУ МО «Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта»

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По итогам первого круга подмосковный «Феникс» оказался на третьем месте турнирной таблицы с 15 очками. В матче против сборной Москвы дубль на свой счет записал ассистент капитана Александр Полин.

Следующий этап чемпионата России по следж-хоккею пройдет с 30 октября по 7 ноября в Ханты-Мансийске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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