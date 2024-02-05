Подмосковный клуб «Динамо-Электросталь» стал чемпионом России по индорхоккею

Мингосуправления Подмосковья рассказало, как защитить личные данные при потере смартфона. Если пренебречь главными правилами безопасности, владельцы гаджетов могут столкнуться с утратой накоплений и даже с шантажом.

Первое, что необходимо сделать всегда, - создать действительно сложный пароль, при этом поддающийся запоминанию. В случае, если это возможно, лучше выбрать отпечаток пальца или комбинацию символов, которую сложно подобрать.

Не менее важно установить программу, которая заблокирует смартфон в случае его кражи. Также подобные приложения не только сделают смартфон в руках злоумышленника бесполезным, но и смогут его сфотографировать и переслать фото, включить сильный звуковой сигнал, установить местоположение телефона или немедленно стереть все данные из памяти гаджета.

Необходимо делать регулярные копии всех важных данных, хранящихся в телефоне. Это и список контактов, и документы, и даже личные фото.

Ни в коем случае нельзя открывать ссылки, которые приходят с подозрительных адресов. Лучше установить программу, которая блокирует спам.

На сайте госуслуг Подмосковья можно получить инструкцию по защите своего смартфона.

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