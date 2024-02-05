Подмосковный хоккейный клуб «Химик» вышел в плей-офф Кубка Петрова

По итогам 50 игр ХК «Химик» занимает шестую строчку в турнирной таблице. В активе воскресенских хоккеистов 72 очка. Ближайший преследователь - команда «Динамо Санкт-Петербург», которая отстает на пять очков.

Капитан «Химика» Олег Губин обновил рекорд ВХЛ, став самым возрастным автором дубля в истории лиги. В матче против «Металлурга» он забросил две шайбы - на тот момент ему было 42 года, девять месяцев и 23 дня. Воскресенский клуб победил со счетом 7:3.

Очередной матч Всероссийской хоккейной лиги «Химик» проведет 5 февраля. Это будет домашняя игра с ХК «Динамо-Алтай». Начало встречи в 18:30.

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