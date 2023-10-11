Подмосковный Гжельский фарфоровый завод победил на окружном этапе конкурса «Туристический сувенир»

Читайте нас в:

Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, продукция Гжельского фарфорового завода выиграла в номинации «Сувенир региона». Теперь она поборется за победу в финале конкурса, который пройдет в декабре в Твери.

Гжельский фарфоровый завод работает с 1818 года в Раменском округе. Более 70% изделий предприятия являются изделиями признанного художественного достоинства - на каждом есть фирменное клеймо и личная подпись автора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».