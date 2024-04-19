Подмосковный ГУРБ и судебные приставы разработали план совместной работы
Руководство специализированного отдела подмосковных судебных приставов, представители Главного управления региональной безопасности по Московской области и администрации городского округа Химки провели совместный прием жителей. Горожане смогли задать множество важных вопросов.
Участники встречи рассказали жителям о правилах предоставления земельных участков, как поставить на кадастровый учет участки, на которых расположены МКД и ответили на другие проблемные вопросы.
По итогам мероприятия приставы с представителями местного самоуправления проработали общую схему действий для эффективного исполнения судебных решений по восстановлению нарушенных прав и интересов жителей городского округа.
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