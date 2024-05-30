Подмосковный Главгосстройнадзор проверил возведение ЖК в Котельниках

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Как пояснили в ведомстве, инспекторы осмотрели возведенные конструкции надземной части, а также кровель. Сейчас рабочие приступили к работам по устройству фасадов первых этажей и внутренних инженерных систем.

Все работы идут по графику - застройщик АО «Яркий мир» планирует завершить все работы в феврале 2025 года.

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