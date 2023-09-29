Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» победил в матче с «Аистом Китая»

29 сентября 2023, 13:18
ГК «Чеховские медведи»
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Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» победил команду «Аист Китая» на соревнованиях по гандболу SEHA — Gazprom League. Матч завершился со счетом 39:25.

Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» победил команду «Аист Китая» на соревнованиях по гандболу SEHA - Gazprom League. Матч завершился со счетом 39:25.

«К нам приехала взрослая, серьезная команда, которая достойно сражалась. Это был интересный матч», - прокомментировал главный тренер команды «Чеховские медведи» Владимир Максимов.

По итогам игры самым результативным игроком стал Александр Ермаков - он забросил 12 мячей. Лучшим игроком матча признали голкипера Дмитрий Павленко.

Следующий матч SEHA - Gazprom League «Чеховские медведи» проведут на выезде. Они сыграют против клуба «Машека» в Могилеве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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Баскетбол
Производитель медицинского оборудования в Дубне начал переговоры об экспорте в Индонезию
23 октября 2023, 17:57
«ВестМедГрупп»
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Оборудование компании «ВестМедГрупп» из ОЭЗ «Дубна» привлекло внимание участников международной выставки Indonesia Hospital Expo в Джакарте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и промышленности Московской области.

С 18 по 21 октября в столице Индонезии проходила медицинская выставка с участием производителей из стран АСЕАН, Китая, Японии и других государств.

Подмосковная компания продемонстрировала на выставке универсальные системы жизнеобеспечения пациентов, а также медицинские газовые системы, светильники и другое оборудование собственного производства.

По итогам выставки продукцию «ВестМедГрупп» разместили в шоу-руме российской дипломатической миссии в Индонезии. Компания уже ведет переговоры с потенциальными партнерами о поставках оборудования в медучреждения республики.

Поддержку подмосковной компании в участии в зарубежной выставке оказал региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Он предоставляет экспортерам услуги по продвижению продукции на внешние рынки в рамках национальных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал увеличить товарооборот региона и Китая. Ранее этот показатель достиг 200 миллиардов долларов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экспорт Дубна Индонезия
Жителям Подмосковья напомнили о бонусах при оплате коммуналки онлайн
23 октября 2023, 17:57
Unsplash
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Жители Московской области при онлайн-оплате счетов ЖКХ могут стать участниками программы «Коммунальный бонус». С 23 по 29 октября включительно им будет предоставлен свободный доступ к подаркам и скидкам.

В октябре на странице «Коммунального бонуса» доступно около 90 выгодных предложений от онлайн-гипермаркетов и служб доставки, кинотеатров, образовательных проектов и других сервисов. Отмечается, что количество входов и купонов не ограничено.

Чтобы стать участником программы, необходимо перейти в раздел «Бонусы и акции» и выбрать понравившееся предложение.

Через личный кабинет МосОблЕИРЦ можно передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги, а также пользоваться сервисом «Умная платежка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о снижении жалоб от жителей Подмосковья на отопление. Он подчеркнул, что после подачи тепла от жителей целого ряда городских округов поступило огромное количество жалоб.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
Монтаж пролетного строения надземного перехода завершился на Лобненском шоссе
23 октября 2023, 17:56
Минтранс Подмосковья
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Надземный пешеходный переход продолжают возводить на Лобненском шоссе в Подмосковье. Рабочие уже завершили монтаж пролетного строения в районе 2-го Северного проезда.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы проводили в рамках реконструкции шоссе. Там уже построили надземный переход в районе улицы Промышленной, а также завершают переустройство коммуникаций и ливневой канализации. Полностью все работы закончат во втором квартале 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Строительство
Проект подмосковного комитета по ценам и тарифам победил на всероссийском конкурсе
23 октября 2023, 17:41
Unsplash
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Цифровые проекты Подмосковья вошли в число победителей всероссийского конкурса «ПРОФ-IT». Одним из них стал сервис Комитета по ценам и тарифам, помогающий планировать и контролировать исполнение инвестиционных программ.

Как рассказали в комитете, победу в номинации «Лучшая управленческая практика» получил проект «Цифровой сервис планирования и контроля исполнения инвестиционных программ и программ ремонтов инфраструктуры ЖКХ». Он дает возможность работать в единой информационной системе комитету, Минэнергетики и МинЖКХ Подмосковья. С его помощью ответственные лица получают push-уведомления о приближении срока завершения очередного этапа дорожной карты и ведут отчетность, которая отображается в Центре управления регионом.

Сервис оказался востребованным у всех органов местного самоуправления. После внедрения системы исполнение инвестиционных программ составит не менее 85%, а также увеличится эффективность использования тарифных источников для модернизации системы ЖКХ.

Награждение победителей пройдет 26–27 октября в Новосибирске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

конкурсы

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