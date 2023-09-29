Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» победил в матче с «Аистом Китая»
Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» победил команду «Аист Китая» на соревнованиях по гандболу SEHA — Gazprom League. Матч завершился со счетом 39:25.
Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» победил команду «Аист Китая» на соревнованиях по гандболу SEHA - Gazprom League. Матч завершился со счетом 39:25.
«К нам приехала взрослая, серьезная команда, которая достойно сражалась. Это был интересный матч», - прокомментировал главный тренер команды «Чеховские медведи» Владимир Максимов.
По итогам игры самым результативным игроком стал Александр Ермаков - он забросил 12 мячей. Лучшим игроком матча признали голкипера Дмитрий Павленко.
Следующий матч SEHA - Gazprom League «Чеховские медведи» проведут на выезде. Они сыграют против клуба «Машека» в Могилеве.
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