Подмосковный ФРП выдал 480 млн рублей для погашения инвесткредитов в 2024 году

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В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья уточнили, что получателями грантов ФРП стали производители, работающие в сфере импортозамещения.

«Общий объем грантов, выданных в 2024 году ФРП Московской области, составил 486 миллионов рублей. Региональным производителям импортозамещающей продукции предоставлено 56 грантов. Получателями этой поддержки стали 25 юрлиц. Общий объем кредитов, по которым были предоставлены гранты ФРП, составляет почти 21 миллиард рублей», - рассказала заместитель председателя правительства Екатерина Зиновьева.

Конкурсные отборы на получение грантов провели в июне, сентябре и декабре. Некоторые получатели смогли воспользоваться мерой поддержки неоднократно.