Подмосковный ФРП одобрил компаниям почти 660 миллионов рублей на инвестпроекты с начала года

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Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, при поддержке Фонда в Воскресенске планируют запустить производство кабельной продукции «Белтелекабель». Кредит вложат в покупку техники.

Кроме того, предприятие «Полистар» в Сергиевом Посаде планирует расширить выпуск автомобильных ковров и брызгозащиты.

«С начала этого года ФРП Московской области одобрил предоставление льготных займов семи компаниям под реализацию их инвестпроектов на сумму 657 млн рублей. Общий объем инвестиций этих проектов составит порядка 1,6 млрд рублей. На предприятиях планируется создать более 500 рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Фонд предоставляет займы по льготным ставкам - от -, 5% до 5% годовых. Узнать подробнее о программах можно по ссылке.

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