12 апреля 2024, 09:43

Подмосковный ФРП одобрил компаниям почти 660 миллионов рублей на инвестпроекты с начала года

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Подмосковный Фонд развития промышленности одобрил предоставление льготных кредитов на общую сумму 657 миллионов рублей с начала года. Их направят на реализацию инвестиционных проектов.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, при поддержке Фонда в Воскресенске планируют запустить производство кабельной продукции «Белтелекабель». Кредит вложат в покупку техники.

Кроме того, предприятие «Полистар» в Сергиевом Посаде планирует расширить выпуск автомобильных ковров и брызгозащиты.

«С начала этого года ФРП Московской области одобрил предоставление льготных займов семи компаниям под реализацию их инвестпроектов на сумму 657 млн рублей. Общий объем инвестиций этих проектов составит порядка 1,6 млрд рублей. На предприятиях планируется создать более 500 рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Фонд предоставляет займы по льготным ставкам - от -, 5% до 5% годовых. Узнать подробнее о программах можно по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Промышленность
12 апреля 2024, 10:25
Финал «Гагаринских чтений» прошел в Люберцах
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
Финал творческого конкурса среди молодежи «Гагаринские чтения» прошел в Люберецком колледже. В этом году участники представили 97 работ в трех номинациях: «Литературная», «Художественная» и «День музейного селфи».

Конкурс направлен на формирование национального самосознания студентов, чувства патриотизма и гордости за свою страну. Члены жюри оценили все представленные работы, пропустив во второй этап 43 из них.

По итогам конкурса 12 участников получили дипломы первой степени, пять участников - дипломы второй степени и три участника - третьей степени.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти события ко Дню космонавтики, и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Образование
12 апреля 2024, 09:52
Плавающий транспортер «Амфибия» применили для помощи жителям Луховиц из-за разлива Оки
Марина Анисимова
Читайте нас в: Google Новости
Переправу с одного берега разлившейся Оки на другой организовали в Луховицах с помощью гусеничного плавающего транспортера «Амфибия». За день машина делает 22 рейса.

Спасатели продолжают помогать жителям городского округа Луховицы в связи с разлитием Оки. Представители Мособлпожспаса, МЧС России по Московской области и Государственной инспекции по маломерным судам работают на полную мощность, чтобы обеспечить безопасность всех находящихся в зоне риска. В этом помогает транспортер «Амфибия», который переправляет людей с одного берега реки на другой.

«Транспортное средство работает по расписанию автобусов для удобства жителей. В день совершается 22 рейса. Порядка 350 человек за день перевозим», - рассказал начальник службы проведения аварийно-спасательных работ Сергей Худоногов.

«Амфибия» может перевозить и технику, например карету скорой помощи. На борту можно разместить груз до 10 тонн.

Ранее работники 336-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса в Волоколамске расчистили русло реки Большая Сестра, которая разлилась из-за активного таяния снега. Протоку воды мешали поваленные деревья, ветки и прочий крупный мусор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Луховицы
11 апреля 2024, 23:54
Трансформацию народных дружин проведут в Подмосковье
Пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Работа народных дружин продолжается на территории Московской области. Она направлена повышение уровня безопасности жителей и гостей региона.

Проведя опрос среди местных жителей, Главное управление региональной безопасности Подмосковья выяснило, что многие граждане не знают о существовании народных дружин и никогда не видели их в действии. Результаты публичных обсуждений подтвердили необходимость в активной работе дружин.

Сейчас специалисты разработали ряд мер для улучшения работы народных дружин. В них входят изменения в сотрудничестве с местными правоохранительными органами, обновление программы обучения для дружинников и предоставление им необходимого оборудования.

«Мы благодарим жителей за активное участие в жизни своих городских округов. При дальнейшей организации работы народных дружин на территориях, мы будем также учитывать ваше мнение», подчеркнули в ГУРБ Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Луховицы
11 апреля 2024, 22:51
Свыше тысячи дорожных ям ликвидировали в 3 округах Подмосковья за неделю
ГБУ МО «МОСАВТОДОР»
Читайте нас в: Google Новости
Дорожные службы за неделю устранили более одной тысячи дефектов покрытия на региональной дорожной сети. Работы прошли в Истре, Красногорске и Одинцове.

Специалисты «Мосавтодора» провели ямочный ремонт на различных участках дорог в Подмосковье. В частности, работы провели на Волоколамском шоссе вблизи Дедовска и в Истре, в деревне Раково, на улице Кирова в Красногорске и в поселке Светлые Горы, а также на улице Железнодорожной и в поселке Старый Городок в Одинцове.

В настоящее время продолжаются работы по устранению дефектов покрытия дорог во всех округах Подмосковья. После завершения зимнего периода дорожные службы перейдут на летнее содержание дорог и будут проводить ямочный ремонт с использованием горячей асфальтобетонной смеси.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

Новости по теме