Подмосковный Фонд микрофинансирования выдал займы более чем на 560 миллионов рублей с января
С начала года Московский областной фонд микрофинансирования выдал предпринимателям более 560 миллионов рублей в виде льготных займов. Финансирование одобрили 316 компаниям.
На данный момент представителям МСП Подмосковья доступно семь кредитных программ. Для самозанятых предусмотрена специальная программа, предполагающая заем до 500 тысяч рублей под 13% годовых.
«Самой популярной программой является „Приоритетный“, по которой заключено 80 договоров на сумму более 190 миллионов рублей. Основными получателями займов остаются производственные предприятия, а также представители оптово-розничной торговли, логистики и сельского хозяйства», - рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
Информация о программах фонда доступна по ссылке. Заявку на получение льготных займов можно направить через региональный портал госуслуг.
Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.
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