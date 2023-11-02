Подмосковный Фонд микрофинансирования снизил ставки по займам для бизнеса
Московский областной фонд микрофинансирования снизил ставки по займам для бизнеса 1 ноября. Так, ставка по залоговым займам для приоритетных направлений бизнеса сроком до года составила 10%, сроком более года — 9-11%.
«Если у предпринимателя нет залога, то ставка будет 12%, ранее она была установлена на уровне 18,5%. По общим направлениям бизнеса ставки составят: с залогом - 12% до года и 11-13% на срок более года. Беззалоговый заем будет доступен по ставке в 14%», - прокомментировала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что добросовестные заемщики через год смогут снизить ставку еще на 2%. Важно, что корректировки коснулись не только ставок, но и самих программ. Теперь, например, займы выдаются на любые цели, связанные с предпринимательской деятельностью. До этого цели делились на пополнение оборотных средств и инвестиционные. Помимо этого, для предпринимателей, ведущих бизнес по новому направлению, увеличили максимальный размер займа - с двух до пяти миллионов рублей.
Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.
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