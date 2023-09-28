Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» помог более чем 3 тысячам человек

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Подмосковный филиал фонда заработал 1 июня. За это время за помощью обратились более трех тысяч человек.

По словам руководителя филиала Ольги Ермаковой, работа должна быть организована так, чтобы ветераны СВО и семьи чувствовали заботу и могли вернуться к привычной жизни. Бойцы и семьи могут получить все меры поддержки: консультационную, юридическую, психологическую, медицинскую и другие.

Особое внимание уделяется работе с подрастающим поколением. Этим летом около трех тысяч детей участников СВО бесплатно отдохнули в подмосковном лагере «Литвиново».

Филиал находится в Красногорске. Поддержку там оказывают ежедневно. Помимо этого, в Московской области открыто 37 кабинетов по оказанию психологической помощи. До конца года их планируют увеличить до 56.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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