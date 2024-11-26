Подмосковный фигурист выиграл серебро на отборочном этапе Гран-при России
Максим Некрасов стал серебряным призером отборочного этапа Гран-при России по фигурному катанию в тандеме со спортсменкой из Москвы. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Дуэт Максима Некрасова и Василисы Кагановской поднялся на вторую ступень пьедестала. Пара завоевала серебро по итогам двух танцев, уступив только соперникам из Москвы.
Отборочный этап Гран-при России по фигурному катанию прошел в Санкт-Петербурге. В танцах на льду за места на пьедестале боролись 11 дуэтов. Соревнования завершили отборочный цикл, этапы которого состоялись в Магнитогорске, Казани, Красноярске и Москве. Финал серии пройдет в Красноярске в феврале 2025 года.
Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».