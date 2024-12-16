Подмосковный фигурист выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях

Как сообщили в Минспорте, Макар Пузин занял третье место в одиночном катании среди юниоров по программе кандидатов в мастера спорта. Он уступил соперникам из Москвы.

Соревнования проходили с 13 по 15 декабря в Саранске. В них участвовали спортсмены из 35 регионов России. Это юноши, девушки, мужчины и женщины.

Турнир провели по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».