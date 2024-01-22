Подмосковный фигурист Иван Попов выиграл серебро на чемпионате России
Серебряную медаль на чемпионате России по прыжкам выиграл подмосковный фигурист Иван Попов. Об этом сообщили в Минспорте региона.
Спортсмен из Люберец набрал 66,61 балла, что позволило ему занять второе место.
«В первый раз я даже отборочные не прошел, а сейчас получилось пройти в финал, и это неожиданно для меня - перед этим стартом я готовился всего три дня из-за болезни. С возрастом прыгать тяжелее. Рост выше, вес больше. Пацаны маленькие, они восстанавливаются чуть быстрее, чем мы. Поэтому было немножко тяжело», - поделился 19-летний Иван Попов с журналистами.
Иван - самый старший из призовой тройки фигуристов. Первое место занял 14-летний Арсений Федотов, а третье место чемпионата на счету Льва Лазарева, которому исполнилось 15 лет.
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