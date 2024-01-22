22 января 2024, 17:54

Подмосковный фигурист Иван Попов выиграл серебро на чемпионате России

Unsplash
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Серебряную медаль на чемпионате России по прыжкам выиграл подмосковный фигурист Иван Попов. Об этом сообщили в Минспорте региона.

Спортсмен из Люберец набрал 66,61 балла, что позволило ему занять второе место.

​«В первый раз я даже отборочные не прошел, а сейчас получилось пройти в финал, и это неожиданно для меня - перед этим стартом я готовился всего три дня из-за болезни. С возрастом прыгать тяжелее. Рост выше, вес больше. Пацаны маленькие, они восстанавливаются чуть быстрее, чем мы. Поэтому было немножко тяжело», - поделился 19-летний Иван Попов с журналистами.

Иван - самый старший из призовой тройки фигуристов. Первое место занял 14-летний Арсений Федотов, а третье место чемпионата на счету Льва Лазарева, которому исполнилось 15 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Фигурное катание
22 января 2024, 18:00
Временно исполняющим обязанности главы Дзержинского назначили Андроника Пака
Главное управление территориальной политики Московской области
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Глава Дзержинского городского округа Владимир Шелухин по собственному желанию сложил полномочия. Временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначили Андроника Пака.

Как рассказали в министерстве территориальной политики Подмосковья, временно исполняющего обязанности главы назначил Совет депутатов.

Ранее временно исполняющей полномочия главы Лобни назначили Анну Кротову.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дзержинский
22 января 2024, 17:57
Итоги конкурса детских рисунков «Рождественская звезда» подвели в Одинцове
Мария Шматкова
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Конкурс детско-юношеского рисунка и прикладного творчества «Рождественская звезда» прошел в Одинцове. На него отправили свыше тысячи работ.

В конкурсе участвовали воспитанники детских садов, школьники, а также учащиеся центров дополнительного образования. Лучшие рисунки 90 лауреатов выставили в здании Захаровского Дома культуры. Как рассказал директор учреждения Владимир Виницкий, дети создавали работы по мотивам истории о рождении Иисуса Христа.

«Специалисты Дома культуры и сотрудники Центра детского творчества „Пушкинская школа“ проводят колоссальную работу, именно они создают выставку, делают паспарту на каждую работу, распределяют картины и поделки. Работы висят на стенах, стоят в выставочных стендах и шкафах. Они в каждом кабинете. Все пространство превращается в музей детского творчества», - сказал он.

Авторов лучших работ наградили в концертном зале Дома культуры. Призы вручал представитель «Народного фронта» Павел Бережанский.

«Очень сложно оценивать детское творчество, это волнительно. Все работы потрясающие, вызывают чувство радости и восторга. Через все эти картины мы видим мир глазами ребенка. Поразительно, что такие шедевры появляются с обычного белого листа бумаги», - отметил он.

В этом году традиционно вручили три специальных приза главы округа Андрея Иванова. Еще две семьи получили награды главы муниципалитета за коллективные работы.

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Одинцово Дети конкурсы
22 января 2024, 17:27
Госветслужба вакцинировала свыше 20 енотов на научной ферме в Сергиевом Посаде
Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Специалисты подмосковной Госветслужбы вакцинировали енотов на научно-просветительской ферме в Сергиевом Посаде. Прививка поможет защитить животных от бешенства и других болезней.

Дом енота в Сергиевом Посаде - это научно-просветительская ферма, где посетители могут пообщаться с животными, покормить их, погладить и сфотографироваться. По словам первого замглавы Минсельхозпрода Подмосковья Сергея Воскресенского, специалисты вакцинировали свыше 20 енотов.

«Важно отметить, что такие профилактические мероприятия - это забота не только о здоровье животных, но и о здоровье посетителей места, где они содержатся. Всего было вакцинировано более 20 животных», - сказал он.

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Сергиев Посад Животные
22 января 2024, 17:27
Ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» показали в Шатуре
Мартыненко Михаил
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Ледовое шоу «Чемпионы», организованное фигуристом Ильей Авербухом, прошло в Шатуре на стадионе «Энергия». Оно включило в себя хореографические номера под музыкальное сопровождение.

Перед началом мероприятия в Центральном Доме культуры имени Нариманова прошло анимационное шоу.

«На лед вышли как пары, так и одиночные фигуристы, каждый продемонстрировал свои акробатические элементы. Зрители в восторге от плавности движений и точности исполнения», - отметила член команды губернатора Ирина Волкова.

По словам жителя Шатуры Анатолия Смирнова, шоу стало праздником для любителей фигурного катания. «Это была уникальная возможность увидеть великолепие этого вида спорта и оценить профессионализм исполнителей. Надеемся на больше подобных событий в Шатуре», - сказал он.

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Концерты Шатура

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