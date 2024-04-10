Подмосковный этап национального конкурса «Строймастер» продлится до 31 мая

В 2023 году конкурс «Строймастер», нацеленный на популяризацию и повышение престижа строительных профессий, прошел в 44 регионах России, собрав более тысячи участников. В этом году планируется провести конкурс уже в 46 регионах страны, с региональным этапом в Подмосковье до 31 мая.

Соревнования будут проводиться в четырех номинациях: «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» и «Лучший сварщик». Победители региональных этапов сойдутся в финале конкурса, который состоится в российской столице с 5 по 9 августа, чтобы побороться за победу на федеральном уровне.

Конкурс «Строймастер» стал важным событием для отечественного строительного комплекса и площадкой для обсуждения профессиональных вопросов и задач. Полная информация о мероприятии доступна на официальном сайте.

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