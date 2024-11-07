Подмосковный эпидемиолог Зинаида Труш объяснила опасность вируса Коксаки

«Это группа заболеваний, это энтеровирусная инфекция, которая ежегодно регистрируется как по всей России, так и по всей территории Московской области», - рассказала Зинаида Труш.

Она подчеркнула, что заболевание в регионе распространено повсеместно.

«Единичные случаи регистрируются во всех округах. Для статистики я могу сказать о том, что у нас за девять месяцев зарегистрировано 160 случаев энтеровирусной инфекции, а пик пришелся на октябрь, когда было зарегистрировано 55 случаев заболевания именно у детей», - поделилась специалист.

Зинаида Труш заверила, что это обычное острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом Коксаки и протекает как в легких формах, так и в тяжелых.

«Все зависит от индивидуального организма. Наиболее тяжело заболевание протекает у детей до 10 лет. Взрослые переносят намного легче и без осложнений», - добавила Труш.

В заключение специалист порекомендовала не заниматься самолечением и обращаться за помощью к врачам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе симуляционного центра для обучения сотрудников скорой помощи. Свои навыки там отработали уже 2,5 тысячи специалистов.