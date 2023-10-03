Подмосковный эпидемиолог Ирина Каширина порекомендовала жителям сделать прививку от кори

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«Лучше сделать прививку, чем переболеть. Корь - тяжелая инфекция, которая может давать осложнения в виде пневмонии и поражения глаз. Приглашаем всех на вакцинацию в поликлинику. Если нет данных о прививке, лучше ее сделать. Вакцина хорошо переносится и дает стойкий иммунитет», - говорит Ирина Каширина.

Анализ показал, что корью болеют непривитые. Если человек уже переболел, делать прививку не нужно.

«Это детская инфекция, и после 35 лет шанс заболеть крайне мал. Дети переносят корь легче взрослых. В плановом порядке прививают детей в один и шесть лет, а также взрослых от 18 до 35 лет. Вакцинируют и тех, кто старше 35, если они медработники или педагоги», - пояснила терапевт ПОКБ Марина Николаева.

Корь имеет цикличность - периоды подъемов и спадов заболеваемости. Последний подъем в Подольском городском округе зафиксировали в 2019 году, затем были единичные случаи. В 2023 году отмечен довольно высокий уровень заболеваемости.

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