09 января 2024, 11:15

Подмосковный эндокринолог Наталья Новикова рассказала о рисках чрезмерного потребления соли

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Чрезмерное потребление соли чревато серьезными проблемами со здоровьем, напоминают специалисты. Эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова рассказала о рисках, связанных с привычкой досаливать еду.

По словам Натальи Новиковой, суточная норма потребления соли для взрослого - около пяти граммов, что эквивалентно одной чайной ложке. Такое количество необходимо организму, чтобы поддерживать водно-солевой баланс, проводить нервные импульсы и обеспечивать работу мышц.

При этом 80% соли человек получает из обработанных продуктов: хлеба, выпечки, колбас, сыров, чипсов, консервов. Лишь 20% приходится на досаливание в процессе приготовления и за столом.

Поскольку поваренная соль - основной поставщик натрия в организм, ее избыток ведет к повышению давления, риску инфаркта и инсульта, отекам из-за задержки жидкости. Кроме того, привычка досаливать может спровоцировать язву желудка и даже онкологию ЖКТ, предупреждает эндокринолог.

Врач рекомендует умеренно употреблять соль, ограничить соленья и внимательнее относиться к приправам, многие из которых уже содержат это вещество. Лучше использовать натуральные ингредиенты вроде петрушки, укропа, сельдерея, куркумы - тогда вероятность пересола снизится, а пища станет полезнее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи
09 января 2024, 11:23
Более 110 тысяч человек посетили лыжные трассы Подмосковья с начала сезона
Пресс-служба Минблаго МО
Читайте нас в: Google Новости
С начала зимы лыжни Подмосковья посетили 113 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционирует 52 лыжные трассы. Из них 21 лыжня до одного километра и 31 лыжня с протяженностью от одного до 17 километров», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Рядом с большинством лыжных трасс можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости.

Уточняется, что этой зимой десять новых лыжных трасс обустроили по программе губернатора «Парки в лесу». Так, они появились в Балашихе, Домодедове, Лыткарине и других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
09 января 2024, 10:45
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 9 января
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Утром 9 января загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Движение также затруднено на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры». В региональном Минтрансе сообщили, что на дорогах зафиксировали свыше 592 тысяч автомобилей.

Водителей просят не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
09 января 2024, 10:43
Дополнительную технику привлекли в Красногорске для вывоза мусора
ГКУ МО "МОС АВС"
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты аварийно-восстановительной службы «МОС АВС» помогают с вывозом мусора в Красногорске, на территории действия Рузского регионального оператора. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Для вывоза мусора привлекли дополнительную технику, которую предоставила аварийно-восстановительная служба Подмосковья. За прошлые сутки коммунальщики помогли собрать четыре контейнера твердых коммунальных отходов общей массой более 10 тонн. Для обеспечения работ используется мобильная гостиница с электрообогревом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск ЖКХ Мусор
09 января 2024, 10:14
Жители микрорайона Космонавтов в Дмитрове остались без отопления из-за утечки на теплосети
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жители микрорайона Космонавтов в Дмитрове временно остались без отопления и горячей воды из-за утечки на теплосети от котельной. Об этом сообщил глава округа Илья Поночевный в своем Telegram-канале.

«На теплосети от котельной образовалась утечка. Специалисты оперативно ее обнаружили, но, предположительно, есть еще одна», - указал он.

Для выполнения работ в микрорайоне отключили отопление и подачу горячей воды. На месте уже работает аварийная бригада. Также поиском утечки занимаются управляющие компании. После обнаружения участок трассы отсекут, а котельную запустят.

«Приношу свои извинения за доставленные неудобства», - добавил Поночевный.

Он напомнил, что обо всех внештатных ситуациях горожане могут сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Также коммунальная проблема накануне образовалась в Климовске. Причиной стала авария на котельной , обеспечивающей город теплом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подачу отопления уже восстановили в 69 пострадавших домах Климовска.

Котельная, на которой произошла авария, находится на территории закрытого режимного предприятия «Климовский специализированный патронный завод». Начальника котельной и генерального директора ЗАО уже задержали.

Отопление Работа Дмитров

Новости по теме