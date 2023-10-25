Подмосковный эндокринолог Асиет Тлиф призвала не допускать дефицита йода у детей
Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства напомнили о профилактике йододефицитных заболеваний у детей. Заведующая отделением эндокринологии Асиет Тлиф призвала родителей тщательно следить за тем, чтобы ребенок получал необходимое количество йода вместе с пищей.
«Недостаток йода в еде и воде приводит к серьезным расстройствам здоровья и у детей, и у взрослых. Это чрезвычайно важный микроэлемент, который влияет на работу всего организма и самочувствие», - отметила Асиет Тлиф.
По словам специалиста, йод участвует в образовании гормонов щитовидной железы, поэтому очень важно, чтобы питание было сбалансированным. Йод содержится в морепродуктах, морской капусте и рыбе, а также в молочных продуктах, куриных яйцах и мясе. Некоторое количество йода есть в свежих фруктах и садовой зелени.
Йод относится к группе жизненно необходимых микроэлементов. Это единственный компонент, который участвует в синтезе гормонов и является их составной частью. В регионах, где малое количество йода в продуктах обусловлено географически, рекомендуется использовать йодированную соль.
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