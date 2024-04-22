Подмосковный «ЭкоЛайн» и «Сбер» начали сотрудничество

Соглашение направлено на поддержку национального проекта «Экология» и федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами». Основная цель заключается в долгосрочном сотрудничестве в области управления твердыми коммунальными отходами и расширении инфраструктуры по их переработке.

Подписание соглашения произошло в Егорьевске на открытии заводов по переработке полимеров «ЭкоЛайн-ВторПласт» и «ЭкоПласт». Завод «ЭкоЛайн-ВторПласт» сможет обрабатывать более 60 тысяч тонн пластиковых отходов в год, производя более 47 тысяч тонн вторичных полимеров. «ЭкоПласт» же будет выпускать 120 тысяч контейнеров для отходов ежегодно, а также товары для дома и быта из вторичной гранулы.

Евгений Михайлов отметил, что сотрудничество со Сбербанком позволит «ЭкоЛайну» решать экологические проблемы более эффективно и достигать поставленных целей. Герман Барг подчеркнул, что соглашение направлено на сокращение негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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