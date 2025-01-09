09 января 2025, 22:22

Подмосковный донорский центр выпустил книгу «Родные люди, родная кровь»

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Московский областной центр крови выпустил электронную книгу «Родные люди, родная кровь». В сборнике доноры поделились опытом, как сдача крови изменила их жизнь и помогла близким.

«Ежедневно к нам в Центр приходят люди, чтобы подарить свою кровь и ее компоненты нуждающимся. Это доноры самых разных профессий, целые семейные династии. Их всех объединяет одна цель - дарить шанс на драгоценную жизнь тем, кто в беде», - прокомментировала начальница отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

Книгу можно скачать бесплатно в pdf-формате или прочитать онлайн на сайте. Московский областной центр крови продолжает принимать истории доноров. Отправить их можно по ссылке.

Книги Здравоохранение
09 января 2025, 23:11
Муниципальные депутаты поздравили с Новым годом ветеранов в Химках
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Акцию «С новым годом, ветеран!» провели в Химках. Муниципальные депутаты округа поздравили героев с праздником.

В городском округе Химки завершилась акция «С Новым годом, ветеран!» партии «Единая Россия». К ней присоединились муниципальные депутаты. Так, заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев поздравил с праздником председателя местной общественной организации блокадников Ленинграда Надежду Туманову.

«Поздравить ветерана - это не только честь, но и наш долг. Молодежь должна помнить о таких героях и равняться на их подвиги. Подобные акции важны для старшего поколения, ведь они напоминают, что их заслуги ценят, а о них не забывают», - подчеркнул Васильев.

Добрую акцию поддержали и другие народные избранники. Надежда Смирнова, Наталья Каныгина, Ирина Спирина, Инна Монастырская и Валентин Герасимов лично встретились с героями или передали подарки через близких.

«Я имел честь поздравить Елену Елкину, которой в этом году исполнится 100 лет. Хотя ее здоровье не позволяет встречать гостей, мы передали подарок ее дочери. Отмечу, Елена Степановна - живая страница истории. В годы войны она помогала восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях, и помнить такие подвиги крайне важно», - сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Химки Ветераны Депутаты Новый год
09 января 2025, 23:06
Благотворительную акцию «Рождественская елка» провели в Химках
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В городском округе Химки прошел благотворительный праздник «Рождественская елка». Мероприятие организовали Химкинский церковный округ и коллектив театра «Наш дом».

Гостей праздника пригласили насладиться музыкальной постановкой «Волшебное правило». Атмосферу новогодней сказки создали яркие декорации и костюмы.

Также с наступившими праздниками детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка. По завершении спектакля зрители смогли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению рождественских сувениров и получили сладкие подарки.

Отметим, что в рамках программы «Зима в Подмосковье» в Химках провели множество праздничных программ, спортивных активностей и культурных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которую пополняют каждый день.

Праздники Благотворительность Дети Химки Православное рождество
09 января 2025, 22:49
Фестиваль народных традиций прошел в Химках
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В Доме культуры «Брехово» городского округа Химки состоялся фестиваль народных традиций «Святки-Колядки: мир и согласие в традиционном представлении». Гостей праздника пригласили поучаствовать в увлекательных играх, хороводах и торжественном концерте.

Собравшихся посвятили в мир русских культурных традиций. Жители узнали об истории святочных гаданий и происхождении старинных обрядов. Также самые активные участники фестиваля смогли примерить традиционную одежду и украшения.

Отметим, что в Доме культуры «Брехово» работают театральные, хореографические и художественные студии. Обучиться мастерству могут все желающие: как взрослые, так и дети.

Особое внимание в Химках уделяют сохранению культурных традиций. Так, в округе регулярно проводят тематические концерты, мастер-классы, лекции и многое другое.

Праздники Химки
09 января 2025, 22:44
Юные пациенты травмпункта в Химках получили подарки
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Акция «Коробка храбрости» продолжается в городском округе Химки. Творческие наборы, настольные игры и другие подарки на этот раз получили юные пациенты травматологического отделения.

Традиционно в благотворительной акции «Коробка храбрости» активное участие принимают муниципальные депутаты. Председатель Совета медицинских сестер городского округа Химки Надежда Смирнова передала маленьким пациентам ценные подарки.

«Акция „Коробка храбрости“ - это не только способ отвлечь детей от неприятных процедур, но и возможность подарить им радость. Каждый ребенок заслуживает немного волшебства, особенно в Новый год. Улыбки детей - это лучший подарок для нас, взрослых», - отметила она.

Ранее к акции присоединились и другие народные избранники. Артур Каримов, Евгений Иноземцев и Юлия Мамай передали для юных пациентов «Доброй комнаты» в Химкинской клинической больнице игрушки и книги.

Благотворительность Больницы Химки

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