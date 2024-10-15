Подмосковный «Добродел» получил национальную премию за мобильное приложение

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области напомнили, что портал «Добродел» уже несколько лет помогает жителям региона общаться с властью и эффективно решать возникающие вопросы. Одно приложение объединило электронные госуслуги, запись к врачу, в МФЦ, на кружки и секции, спортивные мероприятия, электронный дневник, лучшие места для отдыха и туризма, оплату «коммуналки».

Приложение «Добродел» высоко оценило жюри национальной премии «КулибИТ», участниками которой стали проекты из разных регионов России. Подмосковный сервис по праву назвали лучшим из всех представленных.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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