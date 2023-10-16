Подмосковный детский лагерь «Литвиново» вошел в число лучших в России
Итоги первого всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России — 2023» подвели на форуме в Анапе. Подмосковный лагерь «Литвиново» вошел в десятку лидеров.
«В нашем центре создана отличная инфраструктура, есть боулинг, бассейны. Этим летом в „Литвиново“ по поручению Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева по бесплатным путевкам отдыхали дети участников СВО», - прокомментировала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Всего в конкурсе приняли участие 119 организаций отдыха и оздоровления детей. Жюри оценивали такие критерии, как: инфраструктура, уровень безопасности, комфортное проживание и другие факторы.
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