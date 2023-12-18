18 декабря 2023, 11:06

Подмосковный ЦУР помог решить свыше 9 тысяч коммунальных проблем жителей за неделю

Госжилинспекция Московской области
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За неделю Госжилинспекция Подмосковья приняла в Центре управления регионом почти 13 тысяч заявок от жителей, свыше девяти тысяч из которых уже решили. По сравнению с показателями позапрошлой недели, число жалоб снизилось в 18 округах.

В тематический топ проблем вошли просьбы обеспечить работу системы отопления и провести уборку в подъездах.

Отмечается, что вопросы отопления остаются на особом контроле жилищных инспекторов. Напомним: направить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через портал. Ответственные организации возьмут обращение в работу за сутки и решат проблему в установленные регламентом сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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ЦУР ЖКХ
18 декабря 2023, 11:28
Еще 3 дома достроили в ЖК «Березовая роща» в Раменском
пресс-служба МинЖил политики МО
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Права еще 158 дольщиков ЖК «Березовая роща» восстановили в Раменском. Разрешение на ввод трех достроенных домов в эксплуатацию выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Жилой комплекс «Березовая роща» начинала строить компания «Земли Московии». Передать квартиры 636 дольщикам обещали еще в 2014 году, но застройщик не выполнил обязательств.

В ноябре 2020 года Фонд развития территорий принял решение достраивать 13 домов жилого комплекса. В марте 2022-го Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области возобновил работы. Первые девять домов уже сданы, строительство еще четырех завершается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье.

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Дольщики Раменское
18 декабря 2023, 11:27
Художественная выставка работ Константина Горбатова началась в «Новом Иерусалиме» в Истре
Министерство культуры и туризма Московской области
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Выставка работ Константина Горбатова «Путь цвета» открылась в музее «Новый Иерусалим» в Истре. В экспозиции представлено более 80 произведений из музейного собрания.

Выставка продлится до 14 января. Посетители смогут познакомиться с работами мастера, написанными в разных странах мира. В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что впервые за несколько лет в экспозиции представили графику с зарисовками видов Лондона и Палестины.

«Выставка „Путь цвета“ - это своеобразный подарок многочисленным почитателям Константина Горбатова. По натуре и по судьбе странник, художник чутко реагировал на природу, считая ее главным учителем, черпая в ней вдохновение и краски», - прокомментировала куратор выставки Людмила Денисова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Художники
18 декабря 2023, 11:20
Благотворительный марафон в Мелихове помог приобрести инвалидную коляску для жительницы Чехова
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
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Ульяна Давыдова из Чехова получила новую прогулочную инвалидную коляску благодаря средствам, собранным на благотворительном марафоне в музее-заповеднике «Мелихово». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Марафон под названием «Не уставайте делать добро!» организовал фонд «Дом с маяком». На нескольких площадках прошли концерты, лекции, мастер-классы, выступления театральной мастерской «ПЛОТ», а также ярмарка изделий, созданных людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря участникам марафона и поддержке спонсоров удалось приобрести инвалидную коляску для Ульяны Давыдовой.

Благотворительный марафон для помощи детям проводится в музее-заповеднике Чехова «Мелихово» каждый год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Дети Чехов
18 декабря 2023, 11:05
Еще 13 медицинских центов открыли в Подмосковье за год при участии инвесторов
пресс-служба МинЖил политики МО
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Социальные объекты при участии инвесторов-застройщиков возводят в Подмосковье. Так, за год в Московской области построили 13 медучреждений. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики.

В этом году в Ленинском округе появились две поликлиники в жилом комплексе «Государев дом», поликлиника в жилом комплексе «Восточное Бутово», а также кабинет врача общей практики в жилом комплексе «Первый квартал».

В жилом комплексе «Люберцы» открыли поликлинику, а в жилом комплексе «Люберцы парк» - два новых медучреждения.

Помимо этого, новые объекты здравоохранения появились в Мытищах, Балашихе, Химках, Наро-Фоминске и Сергиевом Посаде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Поликлиники Медицина

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