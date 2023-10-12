Подмосковный ЦУР «Бизнес» вошел в число лучших региональных практик России

Читайте нас в:

По словам экспертов, подмосковные практики способствуют развитию экономического потенциала и формированию благоприятного предпринимательского климата в стране.

В ЦУР «Бизнес» представлены профильные ведомства, органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие компании. В сервис поступают все обращения предпринимателей. Так, с начала года ЦУР «Бизнес» принял более 8,6 тысячи заявок, 84% из которых уже отработали.

Помимо этого, для удобства представителей бизнеса Подмосковье перевело в электронный формат возможность получить доступные в регионе меры поддержки.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».