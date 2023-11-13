Подмосковный чемпионат по блицу собрал 14 команд шахматистов

На соревнованиях выступили два гроссмейстера и пять международных мастеров.

«Шахматы блиц - это быстрая игра в шахматы, где каждый игрок имеет ограниченное количество времени на ход. Существует несколько наиболее популярных форматов: 10 минут до окончания партии, пять минут до окончания партии, три минуты до окончания партии, пять минут с добавлением от двух до пяти секунд на ход после истечения общего времени, три минуты с добавлением двух секунд на ход, одна минута с добавлением секунды на ход», - уточнили в Минспорта.

В итоге в общем зачете победу одержала команда durakov.net. В ее составе выступили Владимир Добров, Алексей Губайдуллин, Алексей Заботин и Глеб Апрышко. На втором месте оказалась сборная из Одинцова, за округ боролись Кирилл Козионов, Игорь Вершинин, Вадим Карпов и Святослав Лисенков, а на третьем - команда из гимназии имени Примакова. В состав последней попали Исаак Парпиев, Максим Гаврилов, Максим Чертков и Леонид Варанкин.

Лучшим среди округом признали Люберцы, за которые выступили Алексей Хрущев, Егор Ковалев, Леонид Каваленя, Артём Семенков, Виктор Евстигнеев и Геннадий Седляров. Второе место занял Зарайск, за него играли Дмитрий Коненкин, Иван Лосев, Александр Енюшкин, Алексей Жуков и Никита Бирюков, а третье - Воскресенск (Платон Колмычков, Павел Каверин, Захар Галимов, Лев Болотин, Антон Афанасьев).

Также отдельно наградили участников с рейтингом ФШР менее двух тысяч. Их поделили на женские и мужские сборные. Чемпионат организовали в Домодедове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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