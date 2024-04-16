16 апреля 2024, 22:22

Подмосковный Центр содействия строительству поделился опытом с Вологодской областью

Главгосстройнадзор МО
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Делегация Правительства Вологодской области в рамках рабочего визита посетила подмосковный Центр содействия строительству. Участники встречи обменялись опытом успешного взаимодействия с инвесторами и представителями бизнеса в строительной сфере.

Кроме того, состоялась встреча заместителя руководителя министра Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Валентина Набикова с начальником департамента экономического развития Вологодской области Светланой Астаховой, и другими представителями Вологодской области.

Специалисты ЦСС рассказали коллегам, что с начала 2024 года на сопровождении центра находятся 3378 проектов, уже введены в эксплуатацию 306 нежилых объектов.

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Сельское хозяйство Строительство Экономика
16 апреля 2024, 22:25
Подмосковный центр крови принял участие в фестивале Здоровья в Видном
Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
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Коллектив Московского областного центра крови принял участие в фестивале «Здоровый взгляд на жизнь» в Видном. Все желающие могли задать врачам вопросы о донорстве и получить памятку о процедуре донации.

По словам заведующей ОСП «Орехово-Зуево» Нины Беляевой, этот фестиваль уникален тем, что на одной площадке собрались представители государственной и частной медицины, чтобы пообщаться с горожанами, рассказать им о новых возможностях, которые появились в отечественной системе здравоохранения.

«Посетители мероприятия могли пройти диспансеризацию, проверить основные показатели своего здоровья - артериальное и внутриглазное давление, сдать кровь на сахар, пройти УЗИ щитовидной железы и сосудов головного мозга, сделать ЭКГ и стоматологический онкоскрининг, получить консультацию узких специалистов», - рассказала Беляева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Работа Медицина Фестивали Орехово-Зуево
16 апреля 2024, 21:54
Охраняющие Байконур подмосковные росгвардейцы сдали кровь на донорской акции
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники подмосковной Росгвардии, служащие на Байконуре, сдали кровь в рамках акции «От сердца к сердцу». Процедура донации прошла на базе центральной медико-санитарной части № 1.

Кровь и плазму направят в медицинские учреждения города для людей, нуждающихся в помощи.

Также в акции поучаствовал майор полиции Сергей Сычев, который на протяжении 32 лет регулярно пополняет региональный банк крови и является почетным донором России.

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Росгвардия Полиция
16 апреля 2024, 21:46
Подготовку парков Мытищ к летнему сезону завершат до 26 апреля
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В администрации Мытищ состоялось городское оперативное совещание. Одной из ключевых тем стало открытие паркового сезона.

Парки являются не только визитной карточкой муниципалитета, но и ключевыми местами для отдыха жителей Мытищ и гостей округа. Чтобы обеспечить посетителям комфортные условия, уделяется особое внимание поддержанию чистоты и порядка на их территориях. С 18 марта уже началась промывка фонтанов, уборка мусора, ремонт элементов малой архитектуры и удаление сухостоев.

В парках функционирует 82 объекта бизнеса, включая кафе, аттракционы и прокаты. В этом году планируется открытие еще десяти новых точек общественного питания в таких парках, как Яуза, Стрекалова, Тайнинский и Перловский.

27 апреля в 12:00 состоится торжественное открытие фонтанов и начало анимационной программы «В лето на всех парусах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Благоустройство Мытищи Парки
16 апреля 2024, 21:45
Центр крови Подмосковья выпустил книгу донора
Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
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Центр крови Подмосковья выпустил онлайн-книгу донора. Читатели смогут не только узнать о процедуре донации, но и задуматься о важности своевременной помощи тем, кто попал в беду.

По словам начальника отдела по связям с общественностью Центра крови Подмосковья Елены Денисовой, книга «Донорство в крови» станет для многих людей шансом на спасение, ведь она не оставит равнодушным никого.

«Онлайн-донор - это сборник публикаций, где мы собрали все самое интересное. Для тех, кто готов помочь, она - путеводитель в мир донорства. Эта книга несет свет и надежду, преображая каждого читателя в героя, спасающего жизни», - рассказала Денисова.

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