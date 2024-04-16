Подмосковный Центр содействия строительству поделился опытом с Вологодской областью

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Кроме того, состоялась встреча заместителя руководителя министра Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Валентина Набикова с начальником департамента экономического развития Вологодской области Светланой Астаховой, и другими представителями Вологодской области.

Специалисты ЦСС рассказали коллегам, что с начала 2024 года на сопровождении центра находятся 3378 проектов, уже введены в эксплуатацию 306 нежилых объектов.

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