Подмосковный Центр содействия строительству поделился опытом с Вологодской областью
Делегация Правительства Вологодской области в рамках рабочего визита посетила подмосковный Центр содействия строительству. Участники встречи обменялись опытом успешного взаимодействия с инвесторами и представителями бизнеса в строительной сфере.
Кроме того, состоялась встреча заместителя руководителя министра Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Валентина Набикова с начальником департамента экономического развития Вологодской области Светланой Астаховой, и другими представителями Вологодской области.
Специалисты ЦСС рассказали коллегам, что с начала 2024 года на сопровождении центра находятся 3378 проектов, уже введены в эксплуатацию 306 нежилых объектов.
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