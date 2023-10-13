Подмосковный центр содействия строительству поддержит развитие инвестпроекта в индустриальном парке «Есипово»

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Общий объем инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей, а его сопровождением будет заниматься Центр содействия субъектам малого и среднего предпринимательства (ЦСС).

Резидентам парка будут предоставлены помещения в формате light industrial, которые будут разделены на блоки и иметь индивидуальный вход, ворота и административную часть. Каждое из помещений оснащено всеми необходимыми инженерными коммуникациями. За техническое и санитарное состояние комплекса будет отвечать управляющая компания.

В парке также будут созданы объекты инфраструктуры для резидентов и посетителей, включая зарядную станцию для электромобилей, современную кофейню и пекарню, коворкинг и спортивную зону для уличной гимнастики.

Стоит отметить, что все услуги, предоставляемые ЦСС, будут оказываться бесплатно.

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