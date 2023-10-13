Подмосковный центр содействия строительству поддержит развитие инвестпроекта в индустриальном парке «Есипово»
Строительство третей очереди производственно-складского комплекса на территории индустриального парка «Есипово» началось в Солнечногорске. Общая площадь нового объекта превысит 35 тысяч квадратных метров. В результате его строительства будут созданы 250 рабочих мест.
Общий объем инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей, а его сопровождением будет заниматься Центр содействия субъектам малого и среднего предпринимательства (ЦСС).
Резидентам парка будут предоставлены помещения в формате light industrial, которые будут разделены на блоки и иметь индивидуальный вход, ворота и административную часть. Каждое из помещений оснащено всеми необходимыми инженерными коммуникациями. За техническое и санитарное состояние комплекса будет отвечать управляющая компания.
В парке также будут созданы объекты инфраструктуры для резидентов и посетителей, включая зарядную станцию для электромобилей, современную кофейню и пекарню, коворкинг и спортивную зону для уличной гимнастики.
Стоит отметить, что все услуги, предоставляемые ЦСС, будут оказываться бесплатно.
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