Подмосковный центр профилактики и борьбы со СПИД выполнил три выезда для осмотра детей в феврале

Как рассказали в Минздраве Подмосковья. Передвижные комплексы и портативное оборудование закупили за счет бюджета региона. С их помощью врачи могут эффективно проводить консультации и осматривать пациентов.

«Теперь для тех пациентов, которые по каким-либо причинам не могут приехать в Центр СПИД, есть возможность установления диагноза ВИЧ-инфекции по месту жительства, постановки под диспансерное наблюдение, получения объективных лабораторных данных непосредственно во время приема и незамедлительного назначения лечения», - рассказала заведующая педиатрическим отделением Валентина Морозова.

Выездная бригада имеет на вооружении цитометр для определения иммунного статуса, ПЦР-анализатор, тест-системы и многое другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно открыть поликлинику в поселке Октябрьском. Там будут обслуживать около 40 тысяч взрослых и детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».