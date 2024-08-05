Подмосковный центр «Мой бизнес» проведет для самозанятых уроки по контенту

Читайте нас в:

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, все желающие узнают азы продюсирования съемок, работы со светом и жанрами фотографии, создания продающих портфолио и предметной съемки.

Мастер-классы пройдут в очном формате 8, 15 и 16 августа в Москве. Подробная информация о записи и количестве мест размещена на сайте Центра.

В ведомстве добавили, что спецкурс «Искусство фотографии» организовал центр «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».