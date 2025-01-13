Подмосковный центр «Мой бизнес» пригласил предпринимателей на бесплатные курсы

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Курс ориентирован на начинающих предпринимателей, которые желают запустить собственное дело или реализовать новый проект. В ходе обучения участники ознакомятся с процессом создания бизнеса, начиная от генерации идей и заканчивая регистрацией компании.

Программа включает в себя изучение клиентов, разработку комплексных предложений, маркетинговые стратегии и поддержку для стартапов.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 18:00 16 января, сделав это по ссылке. Организатором курса выступает центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Кроме того, Подмосковье предоставляет предпринимателям разнообразную поддержку. Дополнительную информацию можно найти на инвестпортале Московской области.