Подмосковный центр «Мой бизнес» оказал более 260 тысяч услуг предпринимателям
Центр «Мой бизнес» работает в Московской области с 2019 года. За это время его услугами воспользовались более 260 тысяч раз.
«За четыре года работы центра „Мой бизнес“ Московской области специалисты оказали предпринимателям региона 263 301 услугу, из них более 40 тысяч - в этом году», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
По ее словам, сейчас представителям бизнеса доступно 27 видов услуг. Помимо этого, в прошлом году 100% услуг центра «Мой бизнес» перевели в онлайн-режим.
Узнать подробнее об услугах центра «Мой бизнес» и подать заявку на их получение можно на инвестиционном портале Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.
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