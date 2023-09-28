Подмосковный центр «Мой бизнес» оказал более 260 тысяч услуг предпринимателям

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«За четыре года работы центра „Мой бизнес“ Московской области специалисты оказали предпринимателям региона 263 301 услугу, из них более 40 тысяч - в этом году», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По ее словам, сейчас представителям бизнеса доступно 27 видов услуг. Помимо этого, в прошлом году 100% услуг центра «Мой бизнес» перевели в онлайн-режим.

Узнать подробнее об услугах центра «Мой бизнес» и подать заявку на их получение можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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