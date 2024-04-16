Подмосковный центр крови принял участие в фестивале Здоровья в Видном

По словам заведующей ОСП «Орехово-Зуево» Нины Беляевой, этот фестиваль уникален тем, что на одной площадке собрались представители государственной и частной медицины, чтобы пообщаться с горожанами, рассказать им о новых возможностях, которые появились в отечественной системе здравоохранения.

«Посетители мероприятия могли пройти диспансеризацию, проверить основные показатели своего здоровья - артериальное и внутриглазное давление, сдать кровь на сахар, пройти УЗИ щитовидной железы и сосудов головного мозга, сделать ЭКГ и стоматологический онкоскрининг, получить консультацию узких специалистов», - рассказала Беляева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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