18 октября 2024, 16:27

Подмосковный центр компетенций прошел федеральную сертификацию

пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Подмосковный центр компетенций прошел федеральную сертификацию по нацпроекту «Производительность труда». С начала года к нему присоединились свыше 40 предприятий региона.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, многие показатели нацпроекта в регионе были перевыполнены. Так, в июле РЦК выполнил годовой план по привлечению предпринимателей. К «Производительности труда» присоединились 42 предприятия.

«Всего же на сегодняшний день в проекте участвуют 280 подмосковных компаний. Больше всего участников среди предприятий обрабатывающей промышленности - 156 компаний. Суммарный экономический эффект от нацпроекта для подмосковных предприятий уже превысил девять миллиардов рублей», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что по нацпроекту в регионе стремятся повышать производительность труда минимум на 5% в год. Так, в 2025 году число участников вырастет еще на 50.

Эксперты проверили эффективность работы подмосковного центра компетенций. Они изучили реализованные и текущие проекты, ход обучения сотрудников и многое другое. Комиссия посетила предприятия «ВИК „ТЕНЗО-М“ из Люберец и „ВПК Робототехника“ из Ступина.

Участники нацпроекта также получают адресную поддержку федерального или регионального центра компетенций. Сотрудники компаний учатся принципам бережливого производства на «Фабрике процессов» и принимают полученные знания на предприятиях.

Присоединиться к нацпроекту можно по ссылке.

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Поддержка предпринимателей в Московской области
18 октября 2024, 16:56
Выборы глав постоянных комиссий прошли в совете депутатов Воскресенска
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Третье заседание окружного совета депутатов состоялось в Воскресенске. На нем выбрали председателей постоянных комиссий.

После утверждения положения о постоянных комиссиях совета депутатов и их состава народные избранники приступили к голосованию.

Комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства возглавил Андрей Баранов, комиссию по вопросам бюджета, муниципальной собственности и финансовой политики - Сергей Слепов. Главой комиссии по вопросам законности, местного самоуправления, общественных связей, регламента и депутатской этики будет Сергей Матвиенко. Председателем комиссии по вопросам экономической политики, землепользования, промышленности, градостроительства, сельского хозяйства и поддержке предпринимательства выбран Олег Сухарь.

Самой многочисленной в совете станет комиссия по вопросам социальной политики, образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики. В ее состав вошли 12 депутатов, а главой будет Дмитрий Муконин.

На следующее заседание совет депутатов планирует собраться 29 ноября.

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Депутаты Воскресенск
18 октября 2024, 16:07
Администрация Реутова проверила качество питания в школе № 5
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Качество школьного питания оценила заместитель главы городского округа Реутов Ольга Репина. В проверке также поучаствовали родители учащихся школы № 5.

Специалисты продегустировали завтрак в школьной столовой. Единое меню действует во всех образовательных учреждениях Московской области. Его обновляют раз в полгода.

«Сегодняшняя дегустация одна из тех, что проходит еженедельно в каждой школе Подмосковья уже не один год. Родители кооперируются в группы по несколько человек и записываются на посещение школьной столовой. На этот раз мы с другими сотрудниками администрации присоединились к ним. В этой столовой еда вкуснее, чем домашняя», - поделилась Ольга Репина.

Отметим, что все родители школьников могут влиять на меню в столовых школ. В Подмосковье действует проект «Родительский контроль». Также обращения по поводу качества еды принимают через портал «Добродел» и чат-бот «Школьное питание в Подмосковье».

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Питание Реутов Школьники
18 октября 2024, 16:06
Новую дорогу построили в поселке Малаховка
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По просьбе жителей в поселке Малаховка появилась дорога. Ее длина составила более 200 метров. Теперь людям будет комфортнее подъезжать к своим домам.

Новая дорога идет параллельно ЖК «Малаховский квартал». Сейчас начали оформлять необходимую документацию.

«На одной из встреч в формате выездной администрации, которая прошла в школе № 52, ко мне обратились жители ЖК „Малаховский квартал“ с просьбой обустроить дорогу, идущую параллельно жилому комплексу. В ходе осмотра территории и общения с жителями ЖК выяснилось, что данная территория в соответствии с данными публичной кадастровой карты не являлась объектом дорожного хозяйства, но использовалась жителями комплекса для подъезда к своим домам», - прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Специалисты уже завершили все работы. Провести их получилось за счет экономии денежных средств, образованной в результате проведенных в 2024 году аукционов на ремонт и реконструкцию объектов дорожного хозяйства.

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Люберцы Дороги
18 октября 2024, 15:57
Котельную в селе Хотеичи построят в 2025 году
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили строительство котельной в селе Хотеичи Орехово-Зуевского округа. Проект реализуется в рамках модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Застройщик — компания «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево».

Сейчас энергообъект готов на 50%, рабочие монтируют внутренние инженерные сети. Котельная будет блочно-модульного типа с независимой системой отопления на природном газе. Его мощность составит 0,4 МВт.

При максимальной нагрузке будет работать один котловой блок, второй - резервный. В случае аварии котельная обеспечит 0,14 МВт тепла. Завершение строительства запланировано на третий квартал 2025 года.

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ЖКХ Орехово-Зуево

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