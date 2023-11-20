20 ноября 2023, 18:46

Подмосковный центр ИКТ наградили за помощь в развитии предпринимательства

Источник фото: ГКУ МО „МОЦ ИКТ“
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Представителей подведомственного Мингосуправления Московской области центра информационно-коммуникационных технологий наградили за реализацию проектов, направленных на поддержку предпринимателей. Центр активно участвует в проекте «Цифровые технологии Подмосковья».

«В Московской области ведется активная работа по оказанию поддержки высокотехнологичным компаниям и созданию механизмов эффективного диалога бизнеса и государства. Мы очень рады награде и считаем это высокой оценкой нашего вклада в устойчивое развитие IT-отрасли», - прокомментировал первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Проект «Цифровые технологии Подмосковья» направлен на обеспечение информационно-технологической независимости, а также развитие цифрового суверенитета государства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе перевели в цифру еще 30 госуслуг.

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Поддержка предпринимателей в Московской области
20 ноября 2023, 18:53
Студенты института имени Пирогова навестили юных пациентов МОДКТОБ
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Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница сотрудничает со многими волонтерскими центрами и всегда готова поддержать любые волонтерские начинания. Так, студенты, медики и волонтеры института имени Пирогова навестили маленьких пациентов областной травматолого-ортопедической больницы.

«Многие студенты-медики становятся волонтерами в больницах, где они могут оказывать профессиональную помощь, а также проявлять заботу и внимание к маленьким пациентам. Студенты-медики организовывают различные мероприятия для детей, такие как игры, конкурсы, викторины и даже театральные представления», - прокомментировал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

По его словам, такие виды активности помогают не только развлечь маленьких пациентов, но и укрепить их дух и веру в лучшее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о привлечении медицинских кадров в Подмосковье. По его словам, медицинские центры привлекли свыше двух тысяч новых медработников в этом году.

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Дети Здравоохранение Больницы Волонтеры
20 ноября 2023, 18:52
Красногорский филиал Музея Победы подготовил бесплатную программу ко Дню матери
Пресс-служба Красногорского филиала Музея Победы
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Красногорский филиал Музея Победы организует бесплатный вход 26 ноября в честь Дня матери для женщин и детей. Также для посетителей предложат тематическую просветительскую программу.

Представители Музея Победы пригласили всех желающих присоединиться к экскурсиям и программам, во время которых специалисты Красногорского филиала музея расскажут о подвигах матерей, их самоотверженности и преданности Родине.

Для женщин с детьми организуют бесплатную обзорную экскурсию «Великая Отечественная война. Причины. Герои. Итоги». Ведущие расскажут об уникальной экспозиции музея, расположенного в мемориальном здании, где в период 1943–1947 годов располагалась Центральная антифашистская школа.

Организаторы программы уделят особое внимание роли матерей во время войны. Посетители услышат об одном из знаковых символов начала Великой Отечественной войны - знаменитом плакате Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет!».

Также им расскажут историю сталинградской медсестры Гули Королевой - матери двухлетнего сына, ушедшей на фронт, а также историю Натальи Магнитовой-Радуцкой, работавшей врачом в лагере для иностранных военнопленных № 27 в Красногорске и потерявшей всю семью во время войны.

Кроме того, Красногорский филиал Музея Победы проведет программу «Посвящение матери». Участники узнают, как возник этот праздник, и услышат трогательные и героические истории известных российских матерей. Гости программы смогут отследить эволюцию образа матери в искусстве.

Посетители также смогут ознакомиться с выставкой «Комсомол. Путь отваги и доблести», посвященной 105-летию со дня основания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), самой крупной советской молодежной организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. При помощи портала можно составить маршрут выходного дня и даже забронировать номер в отеле.

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Красногорск Музеи
20 ноября 2023, 17:58
Больницу на Высоковольтной улице капитально отремонтируют в Раменском
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта»
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Областную больницу на улице Высоковольтной капитально отремонтируют в Раменском. Там будет работать поликлиника смешанного типа на 250 посещений в смену.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, сейчас на объекте ведут демонтажные работы, ремонтируют кровлю и проводят коммуникации. Там обновят фасад, входную группу, проведут отделку помещений, а территорию озеленят и благоустроят. Все работы контролируют сотрудники технадзора, уделяя особое внимание качеству материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Раменское
20 ноября 2023, 17:37
Подмосковье подписало с инвесторами 159 соглашений о предоставлении земли без торгов
Unsplash
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Упрощенная процедура получения земли для инвесторов заработала в Подмосковье в 2015 году. За это время в регионе заключили 160 соглашений без проведения торгов.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, планируемая сумма инвестиций в проекты получателей этой меры поддержки составляет 412 миллиардов рублей.

«Помимо существенных инвестиций, это и новые рабочие места: их в рамках данных инвестпроектов создадут более 23 тысяч. Только с начала года правительством региона заключено с бизнесом 24 соглашения», - отметила Зиновьева.

Проекты позволят привлечь более 23 миллиардов рублей инвестиций и создадут около 1,6 тысячи рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе перевели в «цифру» еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции

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