28 мая 2024, 22:58

Подмосковный бюджет получил 174 миллиона рублей от реализации неиспользованной недвижимости

МИО МО
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Земельные инспекторы провели самообследование 38 911 объектов, чтобы выявить неиспользуемое имущество. Затем его введут в хозяйственный оборот.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, за год 152 объекта неиспользуемого имущества реализовали почти на 174 миллиона рублей.

«От реализации неиспользуемой недвижимости в бюджет муниципальных образований поступило 173, 8 миллионов рублей, из них: в ходе торгов - 129,9 миллионов рублей, приватизировано недвижимости на 14, а также за 29,9 миллионов рублей продан неиспользуемый имущественный комплекс», - пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В ведомстве отметили, что по каждому выявленному в ходе осмотров неиспользуемому объекту органы местного самоуправления разрабатывают дорожную карту и размещают на областном Инвестпортале.

Лидерами по количеству проведенных самообследований стали городские округа Одинцовский, Дмитровский и Ступино.

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Строительство Недвижимость
28 мая 2024, 22:27
Расписание ряда электричек Курского и Рижского направлений изменят в Подмосковье в июне
Медиасток.рф
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Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2 изменится по выходным дням в июне. Правки в привычный график внесут из-за модернизации инфраструктуры на станции Царицыно.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе со ссылкой на МЖД, рабочие устанавливают временные инженерные сооружения на период строительства нового подземного тоннеля, который будет обеспечивать выход на платформы, станцию метро, а также связь от жилой застройки к музею-заповеднику «Царицыно».

Первое технологическое «окно» в июне назначено 1-2 июня с 11:10 до 21:10. На этот период временно закроют пятый и шестой пути станции. Поезда пойдут по соседним путям.

В МЖД призвали пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свои поездки заранее с учетом изменений.

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Строительство Дороги Поезда
28 мая 2024, 22:08
Посевная кампания в Серебряных Прудах вышла на финишную прямую
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Аграрии городского округа Серебряные Пруды завершают посевную кампанию. Осталось засеять последние площади яровыми культурами.

«Осталось порядка трех тысяч гектаров кукурузы и пяти тысяч - масленичных культур. Под озимые у нас занято 12 тысяч гектаров земли. Отрадно, что в этом году все работают, все справились и с подкормкой озимых культур, все полностью закупили и уже применили удобрения на яровой сев», - рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Всего на территории округа работают 11 крупных сельхозпредприятий и более 30 крестьянско-фермерских хозяйств. Всего яровыми культурами планируется засеять более 32 тысяч гектаров земли – рапсом, подсолнечником, соей, а также кормовыми культурами.

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Работа Серебряные пруды
28 мая 2024, 21:50
Сотрудники Орехово-Зуевского лесничества провели экскурсию для любителей природы
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Специалисты Орехово-Зуевского лесничества провели мастер-классы, а также рассказали о своей профессии. Гости мероприятия «Путь мастера» посетили лесопожарную станцию, куровский питомник и Анциферовский родник.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, встреча завершилась небольшим пикником в живописном месте, участники задавали множество вопросов о работе в лесном хозяйстве, а некоторые задумались о карьере лесничего.

В ведомстве уточнили, что «Путь в мастера» - это цикл познавательных экскурсий общественной организации «Московское содружество», в рамках которых участники знакомятся с различными профессиями.

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Природа Экскурсии
28 мая 2024, 21:05
Приставы взыскали долг по алиментам на миллион рублей с жителя Солнечногорска
Медиасток.рф
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Судебные приставы Солнечногорска взыскали около одного миллиона рублей долга по алиментам с местного жителя. Несмотря на решение суда, мужчина уклонялся от ежемесячных выплат на содержание своего ребенка.

Судебным приставам пришлось применить целый комплекс мер принудительного взыскания денег: арестовали банковские счета и ограничили его в праве выехать за границу.

В результате грамотных действий приставов должник выплатил весь накопившийся долг в полном объеме.

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Суд Аресты

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