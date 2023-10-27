Подмосковный борец Шериев завоевал золото на первенстве мира в Албании
Представитель Московской области Иналбек Шериев завоевал золотую медаль на первенстве мира по спортивной борьбе вольного стиля среди спортсменов до 23 лет. Турнир проходил в столице Албании Тиране.
В Минспорте Подмосковья рассказали, что Иналбек Шериев одержал в финале уверенную победу над японским соперником со счетом 9:1. До этого в полуфинале Шериев победил американца со счетом 9:2.
Подмосковный спортсмен выступает в весовой категории до 70 килограмм. Он представляет спортшколу олимпийского резерва Солнечногорска и областной Центр спортподготовки по олимпийским видам спорта.
Еще одна представительница Подмосковья - Вусала Парфианович - остановилась в шаге от пьедестала. Она уступила в полуфинале и в схватке за третье место, став пятой в весе до 68 килограмм.
Российская сборная завоевала на турнире восемь наград.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только. Семь откроют по государственной программе, шесть - за счет инвесторов.
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