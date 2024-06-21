Подмосковный борец Сергей Емелин победил на Играх БРИКС
Представитель Московской области, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Сергей Емелин победил на Играх БРИКС. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
В финале борец одолел представителя Азербайджана Зию Бабашова со счетом 5:2. Так, в копилке Московской области по всем видам спорта оказалось 52 медали: 27 золотых, 18 серебряных и семь бронзовых.
Игры БРИКС - ежегодные мультиспортивные соревнования. В этом году их участниками стали представители 90 стран.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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