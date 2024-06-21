Подмосковный борец Сергей Емелин победил на Играх БРИКС

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Строительство школы на 550 мест в селе Немчиновка подходит к концу. Учреждение откроют к началу учебного года.

Сейчас продолжается обустройство наружных сетей водоснабжения и водоотведения, монтаж уличного освещения. Ход работ вместе с жителями проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Подрядчик практически закончил внутренние работы. В здание завозится мебель, в некоторых классах уже расставлены парты, подключены мультимедийные доски. Подрядчик активно занимается благоустройством прилегающей территории и спортивного ядра, но свои коррективы вносит погода», - рассказал Иванов.

Вопросы к строителям со стороны жителей остаются. Одним из них является проблема примыкания территории школы к частному сектору. Большой перепад высот здесь заметен - двор школы расположен выше. Владельцы недвижимости беспокоятся о возможности смыва почвы на их участки. Подрядная организация предложила установить высокие бордюры и посадить дополнительные газоны.

«Нерешенные проблемы еще остаются. Но у строителей есть хорошие рабочие контакты с местным сообществом. Подрядчик слышит жителей и готов идти им навстречу», - подчеркнул глава.

Он также сообщил, что в ближайшее время пройдет выездная встреча, посвященная проблемам населенного пункта.

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