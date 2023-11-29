Подмосковный боксер Владимир Мнацаканян победил на международном турнире в Белоруссии

Владимир Мнацаканян - мастер спорта международного класса, чемпион Европы среди молодежи, трехкратный призер чемпионата России.

«Я начал заниматься боксом во втором классе. Меня отправил отец, когда я стал плохо учиться в школе. Пришел в зал, посмотрел, как ребята тренируются - мне очень понравилось. Решил попробовать и втянулся. Занимаюсь 18 лет, уже не представляю свою жизнь без тренировок», - рассказал спортсмен.

В Белоруссии спортсмен побывал впервые. Говорит, очень понравился Минск.

«Наша школа бокса в Подольске привезла с этих соревнований одно золото и одно серебро, для нас это отличный результат. Я стал первым в категории до 51 килограмма, хотя это не моя весовая категория. Обычно я выступаю в весе до 48 килограммов. Сейчас было сложнее, ребята потяжелее, но на скорости я их опережаю», - говорит Владимир.

Он успешно провел два боя и стал победителем турнира. Впереди - новые соревнования, отборы на Игры БРИКС, Чемпионат мира и Игры дружбы. Тренировки уже идут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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