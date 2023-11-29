29 ноября 2023, 13:15

Подмосковный боксер Владимир Мнацаканян победил на международном турнире в Белоруссии

Архив школы бокса им. С. Сорокина
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Международный турнир по боксу памяти Героя СССР Виктора Ливенцева прошел в Минске. В составе сборной России выступил спортсмен из Ногинска Владимир Мнацаканян. Он выиграл золото в весовой категории до 51 килограмма.

Владимир Мнацаканян - мастер спорта международного класса, чемпион Европы среди молодежи, трехкратный призер чемпионата России.

«Я начал заниматься боксом во втором классе. Меня отправил отец, когда я стал плохо учиться в школе. Пришел в зал, посмотрел, как ребята тренируются - мне очень понравилось. Решил попробовать и втянулся. Занимаюсь 18 лет, уже не представляю свою жизнь без тренировок», - рассказал спортсмен.

В Белоруссии спортсмен побывал впервые. Говорит, очень понравился Минск.

«Наша школа бокса в Подольске привезла с этих соревнований одно золото и одно серебро, для нас это отличный результат. Я стал первым в категории до 51 килограмма, хотя это не моя весовая категория. Обычно я выступаю в весе до 48 килограммов. Сейчас было сложнее, ребята потяжелее, но на скорости я их опережаю», - говорит Владимир.

Он успешно провел два боя и стал победителем турнира. Впереди - новые соревнования, отборы на Игры БРИКС, Чемпионат мира и Игры дружбы. Тренировки уже идут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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Спортсмены Бокс Богородский
29 ноября 2023, 14:26
Производитель обоев из Балашихи запустил сервис примерки с помощью QR-кодов
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Компания «Палитра» из Балашихи запустила новый сервис по виртуальной примерке своих обоев в интерьере. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сервис позволит создавать уникальные QR-коды для каждого артикула из каталога товаров. Функцию оценят продавцы-консультанты обойных магазинов, а также сами покупатели и оптовые закупщики.

Фабрика «Палитра» - одно из крупнейших предприятий по производству виниловых обоев в России. На предприятии есть собственная лаборатория, где проводятся испытания по стандартам ГОСТ. В ассортименте фабрики более 2,5 тысячи наименований обоев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха
29 ноября 2023, 14:26
Игровую площадку для отдыха открыли в ЖК «Люберцы парк» в Подмосковье
Компания ПИК
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Игровую площадку для отдыха, пикников и занятий спортом открыли в ЖК «Люберцы парк». Ее возвела компания «ПИК», сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

На площадке появились карусели, качели и батуты из натуральных материалов. Пространство поделили на три зоны. В первой разместили природный «сенсорный сад». В нем посадили липы и яблони, рябинник и гортензии и организовали газон. В этой части можно отдохнуть на скамейках.

В спортивной зоне обустроили пространство для занятий спортом, активными играми, место для занятий йогой и воркаутом. В зоне «Пикник» высадили клены и рябины для отдыха, там же установили оборудование для пикника.

На площадке спроектировали прогулочный маршрут и три сада: «Семейный» для детей до четырех лет, «Игровой» - пятилетних малышей и «Для старших 60 ».

В ЖК «Люберцы парк» работают детский сад на 220 мест и детская поликлиника на 155 посещений в смену. Там же строят еще один детсад на 350 мест и школу на 1170.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Благоустройство Люберцы
29 ноября 2023, 14:22
Инспекторы эконадзора потребовали прекратить захламление берегов реки в Истре
Фото Минэкологии МО.
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Минэкологии Подмосковья предостерегло владельцев участка в деревне Мансурово Истринского округа от загрязнения земель. Ранее в ведомство поступила информация о проведении незаконных работ в водоохранной зоне реки Молодильни.

«По данному факту проведены надзорные мероприятия. Установлено, что на земельном участке, принадлежащем троим гражданам, ведется строительство магазина», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Владельцам объявили предостережение, а также потребовали не допускать нарушений Водного кодекса России, ограничивающего хозяйственную деятельность в водоохранных зонах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Также в регионе продолжается работа по очистке лесов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология
29 ноября 2023, 14:19
Производство полимерной сетки запустят в Павловском Посаде в 2026 году
„Артгеваль“
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Производство полимерной сетки запустят в Павловском Посаде. Для реализации проекта компания «Артгеваль» получила участок по программе «Земля за рубль».

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют около 25 миллионов рублей. Производство планируют запустить в третьем квартале 2026 года. там появятся 30 рабочих мест.

«Для реализации этого проекта компании „Артгеваль“ был предоставлен участок по программе „Земля за рубль“. Арендная плата в течение трех лет будет составлять для компании всего рубль в год, а после успешного запуска предприятия, она сможет выкупить землю под уже работающим производством всего за 15% от ее кадастровой стоимости», - сказала она.

Компания «Артгевал» работает свыше четырех лет. На новом заводе будут выпускать оцинкованную сетку, профилированные листы, строительные гвозди и другие изделия из металла. По словам главы Минимущества Подмосковья Натальи Адигамовой, всю продукцию предприятие изготавливает из отечественных материалов.

«Промышленный сектор в стране столкнулся с вызовами, но, благодаря господдержке, получил новые возможности для развития. Производственный комплекс, который „Артгеваль“ построит на участке площадью 0,8 гектара, позволит увеличить объемы и нарастить мощность производства импортозамещающей продукции», - сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад Поддержка предпринимателей в Московской области

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