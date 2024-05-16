Подмосковный бизнес пригласили в наставнический проект для предпринимателей

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, претендентами на роль наставников могут стать индивидуальные предприниматели, самозанятые, наемные сотрудники отраслевых компаний, имеющие успешный опыт предпринимательской деятельности, а также руководители предприятий.

Поделиться своими знаниями с начинающими предпринимателями опытные коллеги смогут на безвозмездной основе. Также им предстоит работать с учениками не менее трех часов в неделю. За время курса слушатели должны научиться определять цели, расставлять приоритеты и разрабатывать варианты запуска бизнес-проектов.

Чтобы стать наставником претендентам необходимо пройти собеседование с организаторами курса и обучение в Школе наставников.

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