Подмосковный бизнес-омбудсмен Головнев помог с перерегистрацией косметическому производству
Иностранный собственник одной из крупных косметических компаний Подмосковья ушел с рынка, а на его место пришел новый инвестор. Для продолжения работы было необходимо перерегистрировать предприятие и сменить его название — за помощью предприниматель обратился к бизнес-омбудсмену Владимиру Головневу.
Правильно оформить и подать документы, а также наладить взаимодействие с органами ИФНС директору помог руководитель общественной приемной по Богородскому городскому округу Магомет Сакалов.
«Подмосковье является привлекательным регионом для многих организаций и предприятий. И когда крупное производство находит российского инвестора и собирается развивать бизнес в регионе, мы должны сделать все, чтобы эти процедуры были простыми, понятными и быстрыми», - отметил Головнев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
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