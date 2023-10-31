Подмосковный бизнес-омбудсмен Головнев помог с перерегистрацией косметическому производству

Правильно оформить и подать документы, а также наладить взаимодействие с органами ИФНС директору помог руководитель общественной приемной по Богородскому городскому округу Магомет Сакалов.

«Подмосковье является привлекательным регионом для многих организаций и предприятий. И когда крупное производство находит российского инвестора и собирается развивать бизнес в регионе, мы должны сделать все, чтобы эти процедуры были простыми, понятными и быстрыми», - отметил Головнев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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