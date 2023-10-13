Подмосковный бизнес-омбудсмен Головнев помог предпринимателю отстоять право на выкуп земли без торгов

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Представителю бизнеса принадлежит торговый павильон на земельном участке, который он арендовал у муниципального образования. В ноябре 2021 года он подал заявку на предоставление земли в собственность без проведения торгов, но получил отказ.

Решение администрации было обжаловано в судебном порядке, однако, не исполнено в установленные сроки. Уполномоченный по защите прав предпринимателей направил обращение в прокуратуру Московской области для принятия мер реагирования.

Главе округа вынесли постановление об устранении нарушения, после чего с предпринимателем заключили договор о выкупе земельного участка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил заметный рост малого бизнеса в регионе. Он добавил, что у властей «должно быть понимание» того, как идет администрирование и строятся отношения с бизнесом.

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