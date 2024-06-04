Подмосковный агрохолдинг «Рузское молоко» засеет более 500 гектаров земли кукурузой
Агрохолдинг «Рузское молоко» завершает посевную кампанию. Площадь обрабатываемой территории составляет более 12 тысяч гектаров — это поля для посева яровой пшеницы, кукурузы и однолетних трав.
«В этом году еще планируем засеять более 500 гектаров кукурузой и примерно столько же вико-овсяной смесью. Это все кормовые культуры. Засеиваем также клевер и люцерну, которые используются для сенокоса», - сообщил генеральный директор агрохолдинга «Рузское молоко» Павел Феоктистов.
Выращенные культуры доставляют на фермы агрохолдинга для кормления животных. Лишь пшеница уходит в продовольствие.
«Мы рассчитываем на хороший урожай. Наша пшеница будет реализована на предприятиях страны, которые занимаются производством хлеба», - заключил Феоктистов.
Напомним, агрохолдинг «Рузское молоко» - передовое уже более 20 лет, а качество его продукции отмечено на всероссийском уровне.
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