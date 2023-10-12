Подмосковный агрохаб «Селятино» с начала года экспортировал 1,6 млн тонн продукции

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Основной объем продукции из Московской области отправляется в Китай. Курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что с начала 2023 года через агрохаб «Селятино» на экспорт поставили 1,6 миллиона тонн продукции.

«Из них более 1,1 миллиона тонн - по железной дороге, еще 420 тысяч тонн - автомобильным транспортом», - сообщил Георгий Филимонов.

В число экспортируемых товаров входят мясо крупного рогатого скота, куры, индейки и рыба. Для ускорения обработки продовольственных грузов и оптимизации логистики в агрохабе «Селятино» была открыта первая в России фитосанитарная лаборатория. Лаборатория оснащена всем необходимым для проведения различных видов исследований, включая высокотехнологичные.

Кроме того, на территории агрохаба построены современные мультитемпературные склады с рефрижерацией для хранения продукции, которая отправляется специализированными рефрижераторными поездами. Например, «Евразийский агроэкспресс» по железной дороге доставляет продукцию из Подмосковья в Китай за 12-15 дней, а через порты Дальнего Востока - за 30 дней. Традиционный морской маршрут через Санкт-Петербург и Новороссийск занимает 55-60 дней. В настоящее время Московская область экспортирует товары в 70 стран мира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область выбилась в лидеры на Всероссийской премии «Экспортер года».

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