03 апреля 2024, 16:21

Подмосковный аэропорт Шереметьево признали лучшим в России

Пресс-служба администрации города или района
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Международный аэропорт Шереметьево в городском округе Химки стал лауреатом национальной авиационной премии имени Евгения Чибирева «Крылья России». По итогам 2023 года воздушную гавань признали лучшей в стране.

Победу присудили в номинации «Аэропорт года».

«Комплексное развитие аэропорта Шереметьево, наш передовой опыт, приверженность высокому качеству, инновации, внутренние цифровые разработки во многом задают общеотраслевые стандарты и содействуют независимому динамичному развитию гражданской авиации нашей страны», - рассказал первый заместитель генерального директора по производству АО «МАШ» Андрей Никулин.

Аэропорт Шереметьево при высоких объемах пассажирских и грузовых перевозок поддерживает лидерство по пунктуальности, безопасности и качеству обслуживания. Воздушная гавань популяризирует богатое культурное наследие России и выступает площадкой для разных творческих проектов.

Прежде аэропорт Шереметьево стал лауреатом премии «Воздушные ворота России 2024». Награду присудили сразу в двух номинациях: «Лучший аэропорт года (среди городов федерального значения)» и «Лучший цифровой аэропорт года».

В 2024 году планируется реконструкция дороги из Лобни к аэропорту Шереметьево, о чем доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву глава муниципалитета Анна Кротова.

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Химки Аэропорт Шереметьево
03 апреля 2024, 16:38
Новую школу откроют в микрорайоне Бабырино в Домодедове в 2025 году
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Новый корпус школы на 550 учеников построят в микрорайоне Бабырино в Домодедове. Его планируют открыть 1 сентяря 2025 года

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас рабочие приступили к фасадным работам. Всего на объекте трудятся более 90 человек и пять машин.

«Подрядчиком ведутся работы по кирпичной кладке стен и перегородок и утеплению здания, устройству наружной ливневой канализации, монтажу систем отопления и сантехнические работы. Общая строительная готовность здания составляет 30%», - сказали в ведомстве.

В трехэтажном здании обустроят учебные кабинеты, лаборантские, медблок, спортзал, библиотечный центр и другие помещения. На территории разместят стадион с легкоатлетическим сектором, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Общая площадь корпуса превысит 10 тысяч квадртных метров.

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Школы Строительство Город Домодедово
03 апреля 2024, 16:32
Производство сжиженного природного газа запустят в Кашире
Пресс-служба Мининвеста МО
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Компания «НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира» построит малотоннажный комплекс в Подмосковье. Так, предприятие сможет производить до 1,7 тонны СПГ в час. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На предприятии создадут около 20 рабочих мест для жителей округа. Кроме того, производство 14,2 тысячи тонн СПГ в год сократит потребление дизельного топлива на 16,2 тысячи тонн, что в свою очередь снизит выбросы твердых частиц на 95%», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ожидается, что топливо будут использовать в качестве газомоторного топлива через сеть криогенных заправочных станций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Бизнес
03 апреля 2024, 16:25
Свыше 1,4 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в Подмосковье
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Собственники квартир подали около полутора тысяч заявлений на получение жилищных сертификатов по программе переселения из аварийных домов после 2017 года. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.

Как пояснили в ведомстве, наибольшее количество заявлений подали в Шатуре, Сергиево-Посадском городском округе, Ступине, Егорьевске, Воскресенске, Орехово-Зуевском городском округе и Талдоме.

По жилищному сертификату стоимость одного квадратного метра жилья составляет 130 тысяч рублей, а минимальное количество площади - 33 квадратных метра. Программа позволяет приобрети квартиру в любом городском округе Подмосковья, не дожидаясь окончания строительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Строительство Аварийное жилье Квартиры
03 апреля 2024, 16:22
Администрация Мытищ усилила контроль за капитальным ремонтом домов
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В администрации городского округа Мытищи прошло оперативне совещании. Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов стало центральной темой.

Для преодоления задержек капитального ремонта многоквартирных домов администрация усилила контроль за ходом работ. Проводятся регулярные инспекции объектов вместе с фондом капитального ремонта и контрольными органами. Благодаря этим усилиям, ремонт завершен в 154 домах.

В отношении 17 домов решено изменить подрядчика для обеспечения качества работ. Все необходимые материалы уже приобретены, и на объектах работает достаточное количество людей. Завершение запланировано на июль 2024 года.

На 2023–2025 годы запланирован ремонт еще в 151 доме. На данный момент заменено 11 лифтов, в шести домах обновлено газовое оборудование, и проведено техническое обследование одного дома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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ЖКХ Мытищи Ремонтные работы

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