Подмосковный аэропорт Шереметьево признали лучшим в России

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Победу присудили в номинации «Аэропорт года».

«Комплексное развитие аэропорта Шереметьево, наш передовой опыт, приверженность высокому качеству, инновации, внутренние цифровые разработки во многом задают общеотраслевые стандарты и содействуют независимому динамичному развитию гражданской авиации нашей страны», - рассказал первый заместитель генерального директора по производству АО «МАШ» Андрей Никулин.

Аэропорт Шереметьево при высоких объемах пассажирских и грузовых перевозок поддерживает лидерство по пунктуальности, безопасности и качеству обслуживания. Воздушная гавань популяризирует богатое культурное наследие России и выступает площадкой для разных творческих проектов.

Прежде аэропорт Шереметьево стал лауреатом премии «Воздушные ворота России 2024». Награду присудили сразу в двух номинациях: «Лучший аэропорт года (среди городов федерального значения)» и «Лучший цифровой аэропорт года».

В 2024 году планируется реконструкция дороги из Лобни к аэропорту Шереметьево, о чем доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву глава муниципалитета Анна Кротова.

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