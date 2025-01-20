Подмосковным волонтерам напомнили о мерах господдержки

Подмосковные волонтеры могут рассчитывать на ряд мер поддержки. Они могут получить гранты и субсидии, страхование жизни и возмещение расходов на него, а также ежегодные премии губернатора.

Кроме того, добровольцев региона регулярно отмечают благодарственными письмами, помогают им в работе с органами власти и образовательными учреждениями, приглашают на мероприятия и тематические встречи. Они активно принимают участие в форумах, конференциях и семинарах.

Желающие также могут получить бесплатные консультации для реализации собственных некоммерческих организаций, участия в конкурсах и многого другого.

Добровольцам также предоставляют возможности для обучения и обмена опытом с другими регионами.