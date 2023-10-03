Подмосковным водителям раздали 5 тысяч полезных автовизиток в выходные

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Визитки раздавали на парковках у крупных торговых центров и парков. Их изготовила компания «МВС Груп».

Свои памятки получили водители в Мытищах, Красногорске, Балашихе, Реутове, Котельниках, Подольске, Дзержинском и Ленинском городских округах.

«С одной стороны, это обычная автовизитка, а с другой - носитель важной информации, которую важно знать всем участникам дорожного движения. Соблюдение ПДД является основой безопасного движения, гарантией снижения аварийности на дорогах и способствует сохранению здоровья и жизни людей», - сообщил директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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