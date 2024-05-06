Подмосковным водителям напомнили порядок действий при ДТП

Служба помощи при ДТП представляет собой единую систему бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Она работает в двух форматах. Дистанционную помощь от специалистов можно получить по телефону в любое время суток.

Кроме того, можно обратиться за очной помощью, которая включает оформление аварий без пострадавших в специальных центрах помощи. Всего для удобства жителей Подмосковья на территории региона работают 15 таких центров.

«Всего квалифицированную помощь получили 7730 водителей», - добавили в ведомстве.

Автолюбителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуется обращаться по номеру 112 или на горячую линию по телефону 8 (800) 444-58-34. После этого необходимо действовать в соответствии с инструкциями оператора.

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