Подмосковным строителям напомнили о проведении выставки BUDЕХРО-2024

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Это крупномасштабное мероприятие организуют государственное предприятие «БелЭкспо» совместно с представителями различных Министерств и Союза строителей Белоруссии.

«БелЭкспо» является ведущим и крупнейшим выставочным предприятием Беларуси и ежегодно проводит более 10 отраслевых проектов, включая такие известные, как выставка вооружений и военной техники MILEX, специализированная оптовая выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО», выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь», международная ярмарка туристических услуг «ОТДЫХ-2024» и многие другие.

Участникам BUDЕХРО-2024 расскажут о современных строительных и отделочных материалах, инструментах, оборудовании, строительной технике, научно-технической и инновационной деятельности.

Выставочное мероприятие будет сопровождаться насыщенной деловой программой, во время которой эксперты расскажут гостям форума о современных трендах и перспективах отрасли. Кроме того, участники смогут обменяться опытом.

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