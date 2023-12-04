04 декабря 2023, 21:03

Подмосковным строителям напомнили о проведении выставки BUDЕХРО-2024

Главгосстройнадзор МО
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Главгосстройнадзор Московской области поделился информацией для представителей строительного сектора о ХХVI международной архитектурной выставке BUDЕХРО-2024. Мероприятия пройдут в Минске с 27 по 29 марта 2024 года.

Это крупномасштабное мероприятие организуют государственное предприятие «БелЭкспо» совместно с представителями различных Министерств и Союза строителей Белоруссии.

«БелЭкспо» является ведущим и крупнейшим выставочным предприятием Беларуси и ежегодно проводит более 10 отраслевых проектов, включая такие известные, как выставка вооружений и военной техники MILEX, специализированная оптовая выставка-ярмарка «ПРОДЭКСПО», выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь», международная ярмарка туристических услуг «ОТДЫХ-2024» и многие другие.

Участникам BUDЕХРО-2024 расскажут о современных строительных и отделочных материалах, инструментах, оборудовании, строительной технике, научно-технической и инновационной деятельности.

Выставочное мероприятие будет сопровождаться насыщенной деловой программой, во время которой эксперты расскажут гостям форума о современных трендах и перспективах отрасли. Кроме того, участники смогут обменяться опытом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса. Он подчеркнул, что регион входит в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки
04 декабря 2023, 21:38
Схему движения автобусов на маршруте № 1284к изменили в Красногорске
Минтранс Подмосковья
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Проведение ремонтных работ на территории ЖК «Спутник» отразилось на схеме движения автобусов на маршруте № 1284к в Красногорске. Теперь посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на новом остановочном пункте.

Павильон установили между первым и вторым корпусами дома № 2. Из схемы движения будет исключена остановка «ЖК „Спутник“», расположенная на улице Липовой Рощи.

Отметим, что на маршруте действуют льготы по социальным картам жителя Подмосковья. Кроме того, оплатить проезд можно с помощью банковских и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».

Пассажиров просят заранее планировать поездки и составлять удобный маршрут следования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
04 декабря 2023, 19:16
Новый модуль заправки сжатым природным газом запустили в Волоколамске
Минэнерго МО
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Энергетики завершили работы по реконструкции многотопливного автозаправочного комплекса «Татнефть-АЗС-Запад», дооснащенного модулем заправки компримированным природным газом. Объект расположен в городе Волоколамск, Рижское шоссе, дом № 6.

На площадке предусмотрено четыре заправочных поста, а время заливки полного бака легкового автомобиля не превышает пяти минут. При строительстве заправки использовалось оборудование российских производителей.

Также на территории заправочного комплекса оборудовали парковочные места, магазин, точку питания и санузел.

«Реализуемый на МАЗК природный газ является привлекательной альтернативой нефтяным видам топлива в силу своих экономических, экологических и технологических преимуществ» - подчеркнул министр энергетики Александр Самарин.

Отметим, что порядка пяти организаций также сообщили о своих намерениях по строительству новых станций по заправке автомобилей компримированным природным газом в 2024 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил решить проблемы транспортного комплекса Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Волоколамск
04 декабря 2023, 18:59
«Осталось выдать 3,4 тысячи ключей».  Губернатор Воробьев — об обманутых дольщиках в Подмосковье
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Вопрос обманутых дольщиков остается на контроле в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года осталось выдать 3,4 тысячи ключей.

«У нас был исторический максимум десять лет назад, 117 тысяч обманутых дольщиков. Затем было принято решение по эскроу-счетам, а также сформирован ДОМ.РФ, который сегодня находится под управлением правительства», - отметил Воробьев.

По его словам, благодаря совместным действиям большую часть вопроса обманутых дольщиков удалось решить. Люди получили ключи, кто-то уже сделал ремонт и живет.

«Буквально на прошлой неделе правительство выпустило специальное распоряжение, которое позволяет регионам получить дополнительные средства по выплатам», - заключил губернатор.

Глава Подмосковья добавил, что до конца года удастся построить дома, которые ждут жители области, а также предоставить выплаты оставшимся участникам долевого строительства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Дольщики
04 декабря 2023, 18:53
Победителей чемпионата «Абилимпикс» наградили в Подмосковье
Министерство образования МО
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Торжественная церемония награждения победителей чемпионата «Абилимпикс» состоялась в Хотьковском Культурном центре «Елизавета Мамонтова» Сергиево-Посадского городского округа. Соревнования проводились среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году 27 участников из Подмосковья стали победителями чемпионата. Среди них шестеро завоевали золотые медали, 11 человек получили серебряные и 10 участников бронзовые медали.

Победителям вручили сертификаты на получение премии. Участники, занявшие первые места, получили по 150 тысяч рублей, а серебряных и бронзовых призеров наградили по 120 и 93 тысячи рублей соответственно. Наставники победителей также получили денежные поощрения за их профессиональную работу и поддержку.

Отметим, что в 2023 году Московская область заняла третье место в рейтинге регионов России по количеству медалей, завоеванных на чемпионате «Абилимпикс». Соревнования наглядно демонстрируют, что люди с ограниченными возможностями могут достичь высоких результатов, несмотря на все трудности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. Отдельное внимание уделяется семьям, которые воспитывают детей со сложными диагнозами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сергиев Посад

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